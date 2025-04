Trump e Melania | il gelo dopo il volo di ritorno da Roma I due si separano lui la bacia sulla guancia – Il video

Forse non è andata benissimo la cena di compleanno, rimediata sull’Air Force One perché il presidente degli Stati Uniti si era scordato del regalo di compleanno della first lady. Sta di fatto che Donaldappena atterrati a Newark, in New Jersey,aver partecipato al funerale di papa Francesco, si sono separati per proseguire verso diverse destinazioni. Un dettaglio che non è sfuggito alla stampa presente a bordo delpresidenziale. Check out the happily married couple on’s 55th birthday..they just landed at Newark from Rome.she gets in a SUV heading to Manhattan andhopping on Marine One to go golf at his NJ golf course..true love on display pic.twitter.comPnFeuVVDPv— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) April 26, 2025 Il bacioe il bouquetUscita dall’aereo la coppia presidenziale si è separataessersi salutata con un bacioè salito sull’elicottero che lo ha portato a Bedminster, al suo campo da golf, mentre la First Lady – nel giorno del suo compleanno – è salita in macchina e ha preso un’altra strada.