Tuttoandroid.net - Recensione ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition: si piazza al vertice con enormi potenzialità di overclock

Leggi su Tuttoandroid.net

Quando al CES di Las Vegas ci siamo ritrovati davanti allaROG, siamo rimasti colpiti dalla qualità costruttiva, dalle dimensioni, dalla sua bellezza ma non potevamo approfondire di più ma le premesse per una delle custom più belle di sempre c’erano tutte. Dopo averla maltrattata in ogni modo possibile ed immaginabile e non .L'articoloROGRTXOC: sialcondiproviene da TuttoAndroid.