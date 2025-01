Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del weekend 1-2 febbraio 2025

Leggi su Ultimora.news

Fox rivela l'del1-2, concentrandosi su amore e salute. Sabato la Luna sarà in Pesci mentre domenica l'astro transiterà nell'Ariete. Con questi movimenti astrali, si prospetta un fine settimana insolito e intenso. Approfondiamo lesegno per segno.Fox 1-2: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: Venere sta per tornare nel segno, promettendo bene per questo settore. Domenica potreste fare degli incontri piacevoli. Lavoro: niente da segnalare. Toro - Amore: sarà unsenza particolari novità per i sentimenti. Lavoro: delle informazioni andranno vagliate con cura. Entro pochi giorni vi ritroverete a dover fare una scelta professionale. Incontri e colloqui non andranno rinviati. Sarà unrilevante per il lavoro.