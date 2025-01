Quotidiano.net - "Nelle campagne e nelle piazze. Da Roma a Bruxelles per difendere i nostri agricoltori"

Leggi su Quotidiano.net

PRESIDENTE, un bilancio del 2024, anno complesso che si è da poco concluso? "E’ stato un anno intenso culminato con il riconoscimento da parte del Consiglio Regionale della Toscana per il ruolo di assoluta protagonista della nostra Coldiretti lungo gli 80 anni dalla sua fondazione" rivendica Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana. Per dieci anni alla guida del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, numero due di Coldiretti Siena e al timone di Vigneto Toscana, la neo associazione dei viticoltori nata in seno a Coldiretti. "Un anno che ci ha visto protagonisticomee nei palazzi, in Italia ed in Europa, con una serie di manifestazioni storiche a tutela del reddito deie della salute dei cittadini: il blitz al valico del Brennero per smascherare il falso Made in Italy, la protesta a, il sit-in a Firenze di 4 milaper chiedere misure urgenti perle imprese dai danni di una fauna selvatica ormai fuori controllo.