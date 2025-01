Terzotemponapoli.com - Martino: “Roma-Napoli, trasferta sempre tosta”

Un confronto acceso e un avversario osticoLauna delle più difficili per il, non solo per il valore della squadra giallorossa, ma anche per la storica rivalità tra le due tifoserie. Lo ha sottolineato Carmine, radiocronista di Radio CRC, intervenuto nel programma “Un Aperitivo con Giordano”. Il giornalista ha evidenziato come lasia un avversario temibile, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. La recente vittoria in Europa League contro l’Eintracht Francoforte ne è la dimostrazione: un successo che certifica l’ottimo lavoro di Claudio Ranieri e la solidità della squadra capitolina.avvantaggiato dall’assenza delle coppe?Uno dei punti chiave del confronto sarà la condizione fisica delle due squadre.ha sottolineato come ilpossa beneficiare dell’assenza di impegni europei durante la settimana, mentre lapotrebbe risentire della stanchezza accumulata.