Papa Francesco l’omaggio dei cardinali a Santa Maria Maggiore

Santa Maria Maggiore i cardinali, per passare sotto la porta Santa, partecipare alla preghiera dei Vespri e rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco. Ad attenderli tanti fedeli e turisti curiosi che li hanno accolti con un applauso spontaneo. Lapresse.it - Papa Francesco, l’omaggio dei cardinali a Santa Maria Maggiore Leggi su Lapresse.it Sono arrivati con pullman riservati a, per passare sotto la porta, partecipare alla preghiera dei Vespri e rendere omaggio alla tomba di. Ad attenderli tanti fedeli e turisti curiosi che li hanno accolti con un applauso spontaneo.

L'omaggio dei cardinali al feretro di Papa Francesco - Cardinali e membri del clero rendono omaggio al Papa defunto dopo la traslazione nella Basilica di San Pietro per tre giorni di cerimonia. Le campane risuonano, mentre la bara in legno senza catafalco viene portata in processione accompagnata dai cardinali in tonaca rossa e dalle Guardie Svizzere del Vaticano. Continua a leggere 🔗laverita.info

