Monreale | rissa in piazza uccisi tre giovani nella notte

giovani che si sarebbero affrontati davanti a decine di persone nella centrale piazza Duomo a Monreale, in provincia di PalermoL'articolo Monreale: rissa in piazza, uccisi tre giovani nella notte proviene da Firenze Post. .com - Monreale: rissa in piazza, uccisi tre giovani nella notte Leggi su .com Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, Andrea Miceli, 26 anni, sono morti durante lo scontro tra due gruppi diche si sarebbero affrontati davanti a decine di personecentraleDuomo a, in provincia di PalermoL'articolointreproviene da Firenze Post.

