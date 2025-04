Palladino | Champions? Niente ora è impossibile

Palladino, dopo la vittoria con l'Empoli - Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta importante"L'articolo Palladino: “Champions? Niente ora è impossibile” proviene da Firenze Post. .com - Palladino: “Champions? Niente ora è impossibile” Leggi su .com "Direi che il salto di qualità con le piccole è arrivato al momento giusto - le parole dell'allenatore viola, Raffaele, dopo la vittoria con l'Empoli - Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta importante"L'articolo: “ora è” proviene da Firenze Post.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, a Napoli risveglio tardivo: Champions ora quasi impossibile - Il Milan perde in casa del Napoli: avvio shock, due gol degli azzurri. Non basta la reazione nella ripresa, sbagliato anche un penalty 🔗pianetamilan.it

Paulo Sousa Fiorentina: «Consigli a Palladino? Non ne ha bisogno, sa quello che deve fare, hanno tutto per andare in Champions, ma…» - Le parole di Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina: «Puoi ancora raggiungere la Champions League e giovedì con il Panathinaikos…» Paulo Sousa ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione in cui ha parlato del suo percorso da allenatore e della Fiorentina, tra gli obiettivi che può raggiungere le difficoltà che sta vivendo. Di seguito […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina: obiettivo Champions. Palladino: “Proveremo a vincerle tutte. A cominciare dal Milan” - E' molto convinto, Raffaele Palladino, delle potenzialità della sua Fiorentina. In vista della partita di sabato sera, 5 aprile 2025, a San Siro contro il Milan, la pensa così: "Il nostro segreto deve essere quello di giocare partita per partita e provare a vincerle tutte. So che è difficile, ma la mentalità deve essere quella, provare a spingere al massimo in tutte le gare" L'articolo Fiorentina: obiettivo Champions. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Impallomeni: Fiorentina, Palladino un predestinato. Inter-Roma una finale per i giallorossi; Champions League 2025-26, Inghilterra e Spagna ci porteranno cinque squadre; Riera su Palladino dopo la lite in campo: Non andrà lontano, magari un giorno ci rincontreremo; Atalanta, Gasperini: Scudetto svanito, era un sogno impossibile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gasperini dice addio allo Scudetto: "Sogno impossibile" e Palladino: "Non abbiamo mai mollato" - Al contrario, Raffaele Palladino esprime grande entusiasmo per ... è finito il sogno scudetto per la Dea. Corsa Champions, le parole di Gasperini sulla corsa ai primi quattro posti in questa ... 🔗informazione.it

Gasp: "Scudetto svanito, era sogno impossibile" | Palladino: "Tornata la magia, non molliamo" - Anche se poi in conferenza ha pronunciato parole di resa: "Lo scudetto è svanito dopo il ko con l'Inter, era un sogno impossibile. Ora ci giochiamo la Champions avendo un po' di vantaggio ... 🔗msn.com

E’ ufficiale, l’Italia non avrà il quinto club in Champions - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com