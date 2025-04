Imbucato come a una festa del liceo Sallusti disintegra Macron #27aprile #iltempoquotidiano

Macron, che avrebbe tentato di inserirsi nel faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, salvo essere cortesemente escluso. Un gesto chiaro immortalato in un video diffuso da "La7" e rapidamente rilanciato sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove la scena è diventata virale. Secondo la ricostruzione, all'inizio sembrava prevista la presenza di tre sedie, lasciando intendere un possibile incontro trilaterale. Poco prima dell'inizio del colloquio, però, una delle sedie è stata rimossa, confermando la volontà di mantenere l'incontro strettamente bilaterale tra Trump e Zelensky. Iltempo.it - "Imbucato come a una festa del liceo". Sallusti disintegra Macron #27aprile #iltempoquotidiano Leggi su Iltempo.it Durante i funerali di Papa Francesco, celebrati nella Basilica di San Pietro, è andato in scena un curioso episodio diplomatico che ha subito catturato l'attenzione dei media e dei social. Il protagonista è stato Emmanuel, che avrebbe tentato di inserirsi nel faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, salvo essere cortesemente escluso. Un gesto chiaro immortalato in un video diffuso da "La7" e rapidamente rilanciato sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove la scena è diventata virale. Secondo la ricostruzione, all'inizio sembrava prevista la presenza di tre sedie, lasciando intendere un possibile incontro trilaterale. Poco prima dell'inizio del colloquio, però, una delle sedie è stata rimossa, confermando la volontà di mantenere l'incontro strettamente bilaterale tra Trump e Zelensky.

