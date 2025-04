Liliana Segre sotto attacco | sui social la chiamano nazista Solidarietà dalla politica

Liliana Segre attaccata ancora sui social. Questa volta ad accendere 'la miccia' la sua partecipazione lo scorso 25 aprile alla commemorazione della festa della Liberazione a Pesaro, città dove trascorre le vacanze e dove conobbe il marito Alfredo Belli Paci, e la proiezione, ieri sera, 26 aprile 2025, su Rai 3 del documentario di Ruggero Gabbai 'Liliana'L'articolo Liliana Segre sotto attacco: sui social la chiamano “nazista”. Solidarietà dalla politica proviene da Firenze Post. .com - Liliana Segre sotto attacco: sui social la chiamano “nazista”. Solidarietà dalla politica Leggi su .com attaccata ancora sui. Questa volta ad accendere 'la miccia' la sua partecipazione lo scorso 25 aprile alla commemorazione della festa della Liberazione a Pesaro, città dove trascorre le vacanze e dove conobbe il marito Alfredo Belli Paci, e la proiezione, ieri sera, 26 aprile 2025, su Rai 3 del documentario di Ruggero Gabbai ''L'articolo: suila”.proviene da Firenze Post.

