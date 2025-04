Spaventa la frana di Boccassuolo nel Modenese

frana di Boccassuolo, frazione di Palàgano, nel Modenese, continua a correre verso valle. Tre milioni di metri cubi di terra che, da inizio aprile, si sono messi in moto dal Monte Cantiere, e viaggiano a una velocità dai 30 ai 50 cm all'ora. Tgcom24.mediaset.it - Spaventa la frana di Boccassuolo nel Modenese Leggi su Tgcom24.mediaset.it Disagi, danni, ma soprattutto paura. Ladi, frazione di Palàgano, nel, continua a correre verso valle. Tre milioni di metri cubi di terra che, da inizio aprile, si sono messi in moto dal Monte Cantiere, e viaggiano a una velocità dai 30 ai 50 cm all'ora.

Grande frana spaventa l'Appennino e inghiotte le case. Allarme nel Modenese: si sposta di oltre 30 metri al giorno - Tre milioni di metri cubi di terra che si stanno spostando insieme verso il basso. La grande frana del Monte Cantiere , a Boccassuolo di Palagano , sull' Appennino , da inizio mese si è messa in movimento, dopo le piogge, e sta spaventando un intero versante della montagna modenese . Il fronte, circa tre chilometri, non accenna a fermarsi, anche la notte scorsa è avanzata di oltre trenta metri, ha. 🔗feedpress.me

La frana a Boccassuolo di Palagano distrugge tre case - Modena, 26 aprile 2025 – Non accenna a fermarsi la frana di oltre due chilometri che dal monte Cantiere sta scendendo verso valle nella zona di Boccassuolo, comune di Palagano, sull’Appennino. L’enorme fronte si sta portando dietro danni sempre più gravi al territorio. Se in una prima fase la distruzione ha riguardato strade e ponti, ora tocca alle case. In una località nota come ‘Le Macchiarelle’ sono tre le abitazioni distrutte dalla frana, una di un residente mentre le altre due sono seconde case. 🔗ilrestodelcarlino.it

Frana a Boccassuolo, quindici persone evacuate. In una notte il terreno è avanzato di 100 metri - Modena, 16 aprile 2025 – Continua ad avanzare la frana di due chilometri a Boccassuolo di Palagano dove quindici persone sono state evacuate da dieci unità abitative. Le evacuazioni sono state applicate a seguito di un’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Alberto Braglia, che in una nota della Provincia di Modena parla di “una situazione che continua ad essere estremamente critica”. La notte scorsa, fa sapere ancora l’ente, il movimento franoso è avanzato di altri 100metri verso valle, avvicinandosi appunto alle abitazioni che sono state sgomberate. 🔗ilrestodelcarlino.it

