Napoli-Torino LIVE 2-0 al 45' | la doppietta di McTominay porta Conte al primo posto solitario

Napoli-Torino, 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI - Secondo tempo 42` - Guizzo di Politano sulla destra, palla in mezzo e. Leggi su Calciomercato.com , 34esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI - Secondo tempo 42` - Guizzo di Politano sulla destra, palla in mezzo e.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: apre Severini in appena 20”, Azzurre scese bene in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ci prova ancora una volta Andersson in anticipo ma il tentativo finisce largo. 3? Ottima la pressione dell’11 di Soncin che sta mettendo tanta energia in campo. 2? Esce Laura Giuliani sui piedi di Andersson per fermare l’attacco in contropiede della Svezia. 2? Che inserimento di Beccari che trova una splendida Severini che apre il piattone di destro e porta subito in vantaggio le azzurre!! Sono bastati appena 20”!! 1? GOOOOOOLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!! 18:57 Tutto è pronto per questa trasferta scandinava. 🔗oasport.it

LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: due giri alla volata, Pellegrino può far saltare il banco! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BENE, come da comoda previsione ci si ricompatta. Sono rimasti in 13 nel gruppo di testa; C’è anche Graz! Bene anche il sappadino. GIRO 4/5 – L’azione c’è stata, ma Pellegrino potrà adesso rientrare nella lunga discesa che porta allo stadio. Azione però letale per tutti gli altri azzurri. GIRO 4/5 – Passo ancora non sostenuto sulla Morbakken per i norvegesi di punta: Pellegrino tiene bene, senza perdere energie inutili a pochi secondi dalla vetta. 🔗oasport.it

LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: 4 giri alla volata. Non c’è Klaebo, chance per tutti gli altri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 1/5 – Atleti completamente bardati, temperature proibitive. Si va verso la conclusione del primo giro. La neve non consente di fare selezione: sono Krueger e Amundsen potrebbero decidere di andarsene, ma non conviene perché poi prenderebbero aria gelida in faccia. GIRO 1/5 – Amundsen davanti a dettare il passo, vorrà provare a mettersi alla prova? Ricordiamo che non ha senso una 20km di massa prima dei Mondiali, visto che non c’è ai Mondiali. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Torino LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025 - La diretta LIVE di Napoli-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

LIVE! Napoli-Torino 0-0 - Fischio d'inizio della sfida tra Napoli e Torino in programma per le 20:45 di oggi, domenica 27 aprile. Il rinvio della scorsa giornata contro l'Udinese ha costretto i granata di Vanoli ad arrivare al ... 🔗toronews.net

DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Torino: live report, formazioni, statistiche e dettagli - NAPOLI - Napoli-Torino, 34° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. 🔗napolimagazine.com