Giorgio Panariello a Domenica In | Sarei stato un padre meraviglioso…

“Sarei stato un padre meraviglioso. Non sono mai venuti i figli, non avendo avuto una famiglia regolare”: la confessione di Giorgio Panariello - Giorgio Panariello, intervistato da Mara Venier a “Domenica In”, ha ripercorso i fatti salienti della sua vita e del suo percorso artistico. Il pensiero è andato alla sua famiglia: “Ho avuto tante mancanze colmate dai miei nonni che sono stati genitori fantastici. Mia nonna è morta prima del mio debutto televisivo, a Stasera mi butto. Non c’era, ma c’era. Anche oggi so che ci sono. Ho iniziato facendo le sagre di paese e con i primi soldi, acquistai casa a Prato che ho ancora oggi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giorgio Panariello: “Cresciuto senza una famiglia, non ho avuto figli. Sarei stato un padre meraviglioso” - Giorgio Panariello si è raccontato in una lunga intervista nello studio di Mara Venier a Domenica In oggi. L'attore e personaggio televisivo ha ricordato il suo passato difficile che ha "esorcizzato con l'umorismo": "Se hai sofferto tanto, qualcosa ti rimane negli occhi per tutta la vita", le parole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

