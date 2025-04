Sfida al governo | referendum e regionali prova di forza delle opposizioni unite ma non del tutto

governo di Giorgia Meloni mostra buona salute. Nei sondaggi e non solo. Le opposizioni provano a portare l’attacco in due direzioni: il referendum e e le elezioni regionali. Saranno, sostengono nelle stanze del Pd, il “test prima delle politiche”. La definizione è del presidente Pd Stefano Bonaccini. La tornata d’autunno, quindi, come un esame .L'articolo Sfida al governo: referendum e regionali, prova di forza delle opposizioni (unite ma non del tutto) proviene da Firenze Post. .com - Sfida al governo: referendum e regionali, prova di forza delle opposizioni (unite ma non del tutto) Leggi su .com Ildi Giorgia Meloni mostra buona salute. Nei sondaggi e non solo. Leno a portare l’attacco in due direzioni: ile e le elezioni. Saranno, sostengono nelle stanze del Pd, il “test primapolitiche”. La definizione è del presidente Pd Stefano Bonaccini. La tornata d’autunno, quindi, come un esame .L'articoloaldima non del) proviene da Firenze Post.

Approfondimenti da altre fonti

Sul ddl nucleare il governo ha fretta, ma non troppo. Perché teme il referendum - I tempi per l'iter parlamentare sulla legge delega in materia di energia atomica si allungano per sminare una consultazione pubblica prima della fine della legislatura di Meloni 🔗wired.it

Referendum, Magi: “Governo ha scelto data più sfavorevole perché ha paura” - “I referendum si terranno l’8 e il 9 giugno e la scelta di questa data da parte del governo dimostra tutta la paura che l’esecutivo ha per il voto, perché tra le due possibilità è stata scelta quella più sfavorevole alla partecipazione popolare”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, per il Comitato Referendum cittadinanza, parlando con i cronisti davanti palazzo Chigi. “Noi – ricorda – avevamo richiesto che ci fosse l’abbinamento con il primo turno delle amministrative, quindi referendum day con il 25-26 maggio. 🔗lapresse.it

I segreti del governo sulle chat spiate, Salvini sfida gli alleati, Roberto trovato morto con la faccia sfregiata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 19 febbraio 2025. I segreti del governo sulle chat spiate Il governo non risponderà in Parlamento al question time, ma "nelle sedi opportune, come il Copasir" sul caso delle... 🔗europa.today.it

Se ne parla anche su altri siti

Referendum e regionali, la sfida delle opposizioni; Roccuzzo, Cgil Ragusa: “La partecipazione è il cuore di questa sfida”; Referendum 2025, si vota in primavera. Le possibili date e i quesiti; ##Referendum, Landini a sfida quorum ma partita è anche in Cgil. 🔗Cosa riportano altre fonti

Referendum e regionali, la sfida delle opposizioni - Per le opposizioni, le regionali saranno il "test prima delle politiche". La definizione è del presidente Pd Stefano Bonaccini. La tornata d'autunno, quindi, come un esame di compattezza, come una ... 🔗ansa.it

Elezioni regionali, Fratoianni punta sulla discontinuità dal governo Giani. "Nessun veto su IV, ma si parte da alleanza Pd-Avs-M5s" - Oltre ai 5 quesiti del Referendum dell’8 e 9 giugno, il 2025 in Toscana riserva un’altra sfida elettorale molto importante: le Elezioni Regionali. Ancora nulla è definito nei differenti schieramenti, ... 🔗radiosienatv.it

Elezioni regionali, Fratoianni punta sulla discontinuità dal governo Giani. "Nessun veto su IV, ma si parte da alleanza Pd-Avs-M5s" - L’8 e il 9 giugno l’Italia sarà chiamata alle urne per un nuovo referendum abrogativo. Perché il referendum sia valido sarà necessario raggiungere il quorum, ovvero dovranno partecipare al ... 🔗informazione.it