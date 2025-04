L’omaggio di Trump all’Italia che fa felice Meloni | Rilancio in grande stile il Columbus Day la sinistra voleva distruggerlo!

Meloni deve aver davvero colpito nel segno con le sue (brevi) dichiarazioni alla stampa nello Studio Ovale con Donald Trump, dieci giorni fa. O forse il presidente Usa preparava la mossa di «politica culturale» già da prima. Fatto sta che il tycoon questa sera ha annunciato una nuova iniziativa al pubblico americano: il Rilancio in grande stile del Columbus Day, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492. «Riporterò in auge il Columbus Day dalle ceneri», ha annunciato Trump su Truth, spiegando poi il senso della sua promessa. «I Democratici hanno fatto tutto il possibile per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano tanto. Leggi su Open.online Giorgiadeve aver davvero colpito nel segno con le sue (brevi) dichiarazioni alla stampa nello Studio Ovale con Donald, dieci giorni fa. O forse il presidente Usa preparava la mossa di «politica culturale» già da prima. Fatto sta che il tycoon questa sera ha annunciato una nuova iniziativa al pubblico americano: ilindelDay, il giorno di festa negli Usa dedicato allo scopritore del continente americano, negli ultimi anni sempre più contestato per via delle violenze coloniali cui diede il là il celebre sbarco del 1492. «Riporterò in auge ilDay dalle ceneri», ha annunciatosu Truth, spiegando poi il senso della sua promessa. «I Democratici hanno fatto tutto il possibile per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano tanto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Ceccantoni (Pubble): "Trump chiama Putin per negoziare, Ue e Italia messe peggio di 3 anni fa, più comico di Zelensky solo noi" - VIDEO - Paola Ceccantoni sui negoziati di pace per l'Ucraina: "Più comici del comico giusto noi. Dopo esserci infilati nella guerra come un Paolini davanti ad una telecamera, dopo esserci autoflagellati come Tafazzi..." La youtuber Paola Ceccantoni in arte Pubble si esprime in uno dei suoi video rigu 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump vuole spedire gli immigrati irregolari in Libia. Il modello Italia-Albania fa breccia alla Casa Bianca - Il modello Italia-Albania, sul fronte dell’immigrazione irregolare, a quanto pare fa breccia in Europa ma anche negli Usa, almeno a giudicare dagli ultimi annunci che arrivano dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti hanno avviato contatti con la Libia e altri Paesi dell’Africa, dell’America Latina e dell’Europa orientale per individuare destinazioni alternative in cui trasferire immigrati espulsi dal territorio statunitense ma che non possono essere rimpatriati direttamente nei loro Paesi di origine. 🔗secoloditalia.it

Lo fa Trump, l'ha indicato Giorgetti, lo vuole Meloni: guerra, pace e dazi, ecco il piano per l'Italia - Siamo usciti dalla Guerra Fredda e siamo entrati nella «Terza guerra mondiale a pezzi» (la più importante intuizione del pontificato di Francesco) senza avere un piano per ridisegnare i rapporti tra le grandi potenze. Il risultato è un caotico divenire, accelerato dalla vittoria di Donald Trump e di una America “nuova” che in realtà è un ritorno della storia che era partita nel 2016. Le sfide contemporanee sono interne e esterne. 🔗liberoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

L'omaggio di Trump all'Italia che fa felice Meloni: «Rilancio in grande stile il Columbus Day, la sinistra voleva distruggerlo!; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; Donald e Melania Trump rendono omaggio al Papa a San Pietro; Funerali Papa Francesco, l'omaggio della politica: da Meloni a Mattarella e Trump, l'arrivo a San Pietro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il bacio di Trump e Meloni: l’opera a Roma che fa discutere - Un bacio tra il presidente Usa, Donald Trump, e la Premier italiana, Giorgia Meloni: ecco l'opera a Roma del noto street artist Tvboy. Un omaggio a Papa Francesco nelle ore che precedono il suo funera ... 🔗msn.com

Trump e Melania rendono omaggio al Papa in basilica - Il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno reso omaggio al Papa, nella bara che è ancora nella basilica di San Pietro. Si sono soffermati in preghiera davanti alla bara. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Trump: «A Roma vedrò Meloni. Papa Francesco? Un tipo fantastico». L'arrivo con Melania alle 22.50 e il soggiorno a Villa Taverna - A Roma «incontrerò il primo ministro italiano», Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per l'Itali ... 🔗informazione.it