Totò Riina figlio posta su social il ritratto del padre | follower entusiasti

Giuseppe Salvatore Riina, rampollo del capo dei capi di cosa nostra, scarcerato nel 2019 dopo una condanna per mafia, non rinuncia a mettersi in mostra. E lo fa pubblicando sui social un ritratto del padre, Totò Riina, morto nel 2017. Il post ha suscitato una valanga di commenti di ammirazione: "Grande personaggio che ha fatto la legge", scrive qualcuno a proposito del boss. "Numero uno dei numeri uno", il commento di un altro. Non manca poi chi chiede se il quadro sia in vendita. Domanda a cui risponde prontamente il figlio del padrino annunciando che presto metterà all'asta uno dei vari ritratti del padre in suo possesso, da lui già pubblicati anche in passato. E come se non bastasse promette anche che il dipinto scelto sarà da lui stesso autografato.

Cosa riportano altre fonti

Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti. “In vendita? Bell’idea, farò un’asta” - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina (foto dal profilo social). E subito scattano decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social, sempre molto cliccate dai suoi follower. Più di 400 i like solo su Facebook e una trentina i commenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Grande uomo", elogi social per Totò Riina dopo il post del figlio: "Metto all'asta il dipinto di mio padre" - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Salvo Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social sempre molto cliccate... 🔗palermotoday.it

Totò Riina, la sfida del figlio Giuseppe Salvatore: "All'asta i ritratti di mio padre" - L’ultima provocazione è di qualche mese fa. Anche allora Giuseppe Salvatore Riina , Salvuccio per i suoi, terzogenito di Totò , il capo dei capi di Cosa Nostra , aveva scelto i social per celebrare il ricordo del padre. Oggi il nuovo post, pubblicato su Facebook e Instagram , con un ritratto del capomafia. Sotto, come avvenne a novembre, decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il... 🔗feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

