Movieplayer.it - M. Il figlio del Secolo, intervista a Gaetano Bruno: "Matteotti ci ricorda che la violenza non è accettabile"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore e i colleghi Vincenzo Nemolato e Lorenzo Zurzolo si augurano che la serie di Joe Wright spinga le persone a riflettere sulla mancanza di azione contro ogni tipo di abuso. Su Sky. Quando studiamo la Storia a scuola, molto raramente insegnanti e libri di testo riescono a renderci chiaro il quadro complessivo che ha portato a un determinato evento. Ci vengono forniti gli elementi essenziali, le date importanti, quasi mai tutti i piccoli tasselli che hanno determinato un fatto cruciale. L'ascesa di Mussolini è un esempio di questo concetto: sembra quasi che la sua scalata al potere sia stata inevitabile e lineare, invece, in diversi momenti, figure come il re Vittorio Emanuela III avrebbero potuto fermarlo. Eppure non l'hanno fatto. La serie M. Ildel, diretta da Joe Wright, adattamento .