Sport.quotidiano.net - L’iniziativa - Premiati i campioni toscani amatori e agonisti. Gran Gala del padel. Un 2024 da favola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Iltoscano ha eletto e premiato i suoidel, per l’attivitàale Tpra e per quellaca. All’Otel di Firenze erano più di 500 i partecipanti al 2°del, organizzato dalla Casta dele condotto da Rocio Rodriguez e Carletto Dj con la presenza degli ex giocatori ed oralisti Borja Valero e Lorenzo Amoruso. Un movimento che cresce e conta ben 150 circoli in Toscana. "C’è tanto entusiasmo - spiega Luigi Brunetti presidente Fitp Toscana - e questo è un valore aggiunto che permette di far crescere il movimento in tutti i suoi settori. Da evidenziare che il CentroFirenze ha conquistato la serie A con entrambe le squadre maschile e femminile e tra i giovani". Tante le targhe consegnate per i risultati della Winter Cup, sia Silver che Gold, con un premio speciale nel sociale al ChiassaClub di Arezzo che svolge un’attività con i ragazzi down.