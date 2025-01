Anteprima24.it - La luce della Candelora, “Terrafuoco” illumina Collina della Terra

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa tradizioneincontra quella dicon il ritualefesta intorno al fuoco che torna a scaldare il centro storico di Avellino. Una fiamma nella festività di San Ciro che celebra la vita, lae la speranza nel buio del periodo invernale. La stessa luca che contraddistingue la benedizione delle Candele che accompagna la.L’appuntamento, inserito nell’ambitoa Montevergine promossa dal Comune di Mercogliano in sinergia con il Comune di Avellino, l’Ente Parco del Partenio e numerose associazioni del territorio, è in programma il 31 gennaio, nel segno del calore dei falò, delle specialitàtradizione emusica live con don Vitaliano dj set feat. BugliOne, Arsenza, il collettivo dilive, Madonne nere e luminarie fatte di cuori in fiamme.