Giordana Angi da Tiziano Ferro a Sting | Amici mi ha formato oggi accompagno i giovani nel loro percorso

Giordana Angi ha pubblicato lo scorso 18 aprile Strade, il suo secondo singolo dopo Piano Piano e il viaggio europeo in tour con Sting. Qui l'intervista alla cantante. Leggi su Fanpage.it ha pubblicato lo scorso 18 aprile Strade, il suo secondo singolo dopo Piano Piano e il viaggio europeo in tour con. Qui l'intervista alla cantante.

Approfondimenti da altre fonti

Amici 24, quinta puntata del serale con doppia eliminazione, ospite Giordana Angi - Il Serale di Amici entra sempre più nel vivo e, questo sabato sera, si alzerà il sipario su una puntata cruciale, che prevede una doppia eliminazione Il Serale di Amici entra sempre più nel vivo e, questo sabato sera, si alzerà il sipario su una puntata cruciale, che prevede una doppia eliminazione. La tensione è altissima: chi dovrà dire addio al sogno nel momento più acceso della competizione? Secondo gli esperti Sisal, la principale candidata per lasciare la scuola è Francesca, ballerina della squadra Pettinelli-Lettieri. 🔗.com

Kekko dei Modà è furioso: «Jovanotti fa Jovanotti, Tiziano Ferro fa Ferro, per me è stato umiliante» - Dopo aver dominato la scena musicale italiana negli anni 2000, i Modà sono tornati a far parlare di sé al Festival di Sanremo con il brano “Non ti dimentico“. Nonostante un ritorno a sorpresa dopo l’annuncio di ritiro dalla musica, il frontman Kekko Silvestre non ha risparmiato critiche nei confronti della stampa e di chi ha giudicato la sua partecipazione al Festival. In un’intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin, Kekko ha raccontato delle difficoltà fisiche e psicologiche che ha affrontato durante la sua partecipazione a Sanremo, ma anche della frustrazione per le critiche ricevute. 🔗donnapop.it

Chi ha scritto i nuovi inediti di Amici: ci sono Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Giordana Angi - Martedì usciranno i nuovi inediti dei cantanti di Amici (Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol,Luk3, Nicolò, Senza Cri, TrigNO) come ha annunciato in diretta Maria De Filippi-Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Giordana Angi, da Tiziano Ferro a Sting: “Amici mi ha formato, oggi accompagno i giovani nel loro percorso”; Giordana Angi, da Amici ai brani scritti per Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso: cosa sappiamo sulla cantante; Le nuove Strade di Giordana Angi: Quelle che ci portano da chi amiamo, da chi ci fa sentire a casa; Giordana Angi: «Sono partita con Sting e tornata con ‘Strade’». I commenti feroci sui social, il lavoro ad Amici, il legame con Tiziano Ferro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giordana Angi: «Sono partita con Sting e tornata con ‘Strade’». I commenti feroci sui social, il lavoro ad Amici, il legame con Tiziano Ferro - Giordana Angi, cantautrice italo-francese, torna con il nuovo singolo “Strade” (Warner Music Italy), un brano intenso che raccoglie le emozioni vissute nell’ultimo anno e che ... 🔗msn.com

Alle origini di Giordana Angi: chi sono genitori della cantante? - Giordana Angi vive a Roma. Dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza tra la Bretagna, Aprilia e la provincia di Latina, la cantante si è trasferita nella capitale per motivi professionali e ... 🔗tag24.it

Giordana Angi: «Il tour con Sting lo rifarei. Agli inizi scrissi a Tiziano Ferro, mi rispose: non ci potevo credere. Sono stati veri "miracoli"» - A Verissimo oggi, sabato 18 gennaio, anche la bellissima voce di Giordana Angi ... Scrissi una lettera a Tiziano Ferro e tra una pila di lettere lesse la mia con i miei testi e mi richiamò. 🔗msn.com