caldo è molto impegnativa. Per me le vacanze sono perfette così come sono. Anche le vacanze di Pasqua sono giuste e non è il caso di allungarle. Se si allungassero le vacanze di Pasqua si interromperebbe il periodo di stage lavorativo scolastico, che spesso dura da inizio a fine marzo. Le vacanze estive non sono da toccare, vanno bene così in un territorio come il nostro dove è diffuso il lavoro estivo e molti studenti vanno a fare la stagione". Ilrestodelcarlino.it - "Troppo caldo nelle nostre aule" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Antonio Maisto ha 18 anni e frequenta la quarta superiore. "Vado a scuola a Cesena e lavoro da due anni per l’azienda di famiglia dei miei nonni a Napoli durante lo stacco estivo. Di solito vado a Napoli a metà giugno e diventerebbe complicato finire la scuola a giugno inoltrato. Lavoro in un’azienda di consegna di prodotti agricoli. D’estate, poi, la scuola con ilè molto impegnativa. Per me le vacanze sono perfette così come sono. Anche le vacanze di Pasqua sono giuste e non è il caso di allungarle. Se si allungassero le vacanze di Pasqua si interromperebbe il periodo di stage lavorativo scolastico, che spesso dura da inizio a fine marzo. Le vacanze estive non sono da toccare, vanno bene così in un territorio come il nostro dove è diffuso il lavoro estivo e molti studenti vanno a fare la stagione".

