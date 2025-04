Liverpool-Tottenham il pronostico di Premier League | over e multigol casa d’obbligo

Premier League ha iniziato il suo corso martedì, mentre si concluderà addirittura giovedì prossimo con la sfida tra Nottingham Forest e Brentford. Due saranno invece le gare in programma oggi, domenica 27 aprile, tra le quali spicca anche quella tra Liverpool e Tottenham, che si affronteranno ad Anfield con fischio d’inizio alle ore 17.30, in un match che potrebbe definitivamente mettere la parola fine sul discorso relativo alla conquista del titolo.Visto il pareggio dell’Arsenal nell’anticipo di martedì contro il Crystal Palace, manca infatti un solo punto al Liverpool per certificare la vittoria del proprio 20° campionato, con i Reds che potrebbero festeggiare davanti ai proprio tifosi dopo una stagione dominata fin dall’inizio. Padroni di casa che hanno perso solamente due partite e che si presenteranno a questo appuntamento con altrettante vittorie consecutive. Sololaroma.it - Liverpool-Tottenham, il pronostico di Premier League: over e multigol casa d’obbligo Leggi su Sololaroma.it La trentaquattresima giornata diha iniziato il suo corso martedì, mentre si concluderà addirittura giovedì prossimo con la sfida tra Nottingham Forest e Brentford. Due saranno invece le gare in programma oggi, domenica 27 aprile, tra le quali spicca anche quella tra, che si affronteranno ad Anfield con fischio d’inizio alle ore 17.30, in un match che potrebbe definitivamente mettere la parola fine sul discorso relativo alla conquista del titolo.Visto il pareggio dell’Arsenal nell’anticipo di martedì contro il Crystal Palace, manca infatti un solo punto alper certificare la vittoria del proprio 20° campionato, con i Reds che potrebbero festeggiare davanti ai proprio tifosi dopo una stagione dominata fin dall’inizio. Padroni diche hanno perso solamente due partite e che si presenteranno a questo appuntamento con altrettante vittorie consecutive.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Everton-Liverpool, pronostico Premier League: Goal allettante, Salah mattatore? - Ormai lo sappiamo, ci sono partite ogni giorno e nel mezzo dei playoff di Champions League, torna anche la Premier League. Mercoledì 12 febbraio alle ore 20:30, infatti, assisteremo al recupero della 15esima giornata del massimo campionato inglese tra Everton e Liverpool. Il derby del Merseyside rappresenta di certo un’occasione importante per entrambe le compagini di riscattare le rispettive delusioni in FA Cup. 🔗sololaroma.it

Aston Villa-Ipswich Town, il pronostico di Premier League: Multigol e Rogers goloso - Riparte alla grande il weekend di campionati in giro per l’Europa, soprattutto una Premier League che aprirà la sua 25ª giornata con un entusiasmante Brighton-Chelsea. Il programma però è fitto, e arriverà fino a domenica pomeriggio con Tottenham-Manchester United, ma tra le gare di sabato 15 febbraio anche un interessante Aston Villa-Ipswich Town. Fischio d’inizio alle 16:00 nell’imponente Villa Park, per un match che mette in palio punti d’oro per obiettivi decisamente diversi. 🔗sololaroma.it

Liverpool-West Ham, il pronostico di Premier League: Salah per festeggiare il rinnovo - Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, domenica 12 aprile, ci aspettano quattro partite valide per il 32° turno di Premier League: il programma di giornata si aprirà con il match tra Liverpool e West Ham ad Anfield Road alle ore 15:00. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1. 🔗sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostici Liverpool-Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Liverpool – Tottenham: pronostici e statistiche; quote Liverpool Tottenham: il pronostico sui Reds; Liverpool-Tottenham, dove vedere in tv e in streaming il matchpoint Premier League. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Liverpool-Tottenham, Reds ad un passo dal titolo: il pronostico di DDD - Il nostro pronostico per la sfida tra Liverpool e Tottenham valevole per il 34esimo turno di Premier League, decisivo per il campionato ... 🔗derbyderbyderby.it

I pronostici di domenica 27 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 - I pronostici di domenica 27 aprile, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 ... 🔗ilveggente.it

I pronostici del weekend (26-27 aprile): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend: ci sono Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1, le semifinali di FA Cup e la finale di Coppa del Re ... 🔗ilveggente.it