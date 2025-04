Trump e Zelensky vanno in confessionale a San Pietro per mettere fine alla guerra

Laverita.info - Trump e Zelensky vanno in confessionale a San Pietro per mettere fine alla guerra Leggi su Laverita.info L’ucraino: «Incontro storico». Il tycoon striglia Putin. Il Cremlino: «Pronti a colloqui senza condizioni». Meloni appoggia Donald: «Mosca ci dimostri che vuole la pace».

Zelensky:vanno sistemate cose con Trump - 17.15 L'incontro alla Casa Bianca "non è andato come avrebbe dovuto. E'spiacevole che si sia svolto in questo modo.E'tempo di sistemare le cose.Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive". Così Zelensky. "Vorrei ribadire l'impegno dell'Ucraina per la pace. Il mio team e io pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per una pace duratura.Le prime fasi potrebbero essere il rilascio di prigionieri, la tregua in cielo e mare,se la Russia farà lo stesso. 🔗servizitelevideo.rai.it

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Trump e Zelensky, ai funerali del Papa scatta la «pax vaticana»: contropropose, risposte e richieste per la pace in Ucraina - In Vaticano, sotto il cielo cupo che avvolgeva i funerali di Papa Francesco, tra corone di fiori e diplomatici in abito scuro, si sono incontrati due uomini che potrebbero cambiare il ... 🔗leggo.it

Il vertice di San Pietro. Le sedie, il faccia a faccia: disgelo Trump-Zelensky - L’incontro è stato improvvisato, ma non casuale. La regia di Macron e Starmer e il ruolo del Vaticano. Il guizzo di monsignor Sapienza che porta le ... 🔗repubblica.it

Trump minaccia Zelensky: “Ho l’accordo con la Russia. Pace ora o perderai il Paese” - Trump esplode perché Zelensky ha appena dichiarato che la cessione della Crimea alla Russia «non è negoziabile». «Inaccettabile», tuona la Casa Bianca. La (poca) pazienza di “The Donald ... 🔗repubblica.it