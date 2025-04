Napoli corsa a due per l’attacco | sono due bomber del nostro campionato

Napoli riparte da Conte e studia due nomi per il suo attacco, entrambi dalla Serie A

A Napoli ci si sta giocando lo scudetto punto a punto con l'Inter, ma nel frattempo si vive in una sorta di limbo: perché il campo sta dando emozioni importanti anche quest'anno, ma il matrimonio con Antonio Conte non è mai stato così in bilico, anche se pare proprio sia destinato a proseguire, a dispetto degli sfoghi recenti e delle tante voci di mercato.

Niente rivoluzioni a prescindere, quindi. Ma una promessa da mantenere: costruire una squadra all'altezza delle ambizioni del suo allenatore. Il che, tradotto in parole povere, significa mettere mano al portafoglio e pensare in grande.

