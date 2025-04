Canada auto piomba sulla folla a Vancouver | morti e feriti

follavano il festival di strada “Lapu Lapu” a Vancouver, in Canada, uccidendone diverse e ferendone altre. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducente della vettura è stato arrestato. Lapresse.it - Canada, auto piomba sulla folla a Vancouver: morti e feriti Leggi su Lapresse.it Un suv ha investito decine di persone che afvano il festival di strada “Lapu Lapu” a, in, uccidendone diverse e ferendone altre. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducente della vettura è stato arrestato.

