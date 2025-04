Secoloditalia.it - “Processo a Mussolini”: il romanzo che racconta quello che non fu. E interroga su quello che resta

è il titolo di un simpatico e inquietante racconto di fantastoria, pubblicato nel 1965 da Mino Caudana per i tipi del CEN. Si trova in tutte le biblioteche casalinghe dei postfascisti. Immagina Caudana che il duce non sia stato ucciso ma catturato vivo (la molto dubbia cronaca dei giorni attorno al 28 aprile 1945 è per lui solo un pretesto narrativo), e che i vincitori lo abbiano sottoposto a unpropriamente detto, in tribunale; come avevano proposto gli Americani, i quali di udienze e cause vivono in aula e al cinema.Il modello di Caudana non è ildi Norimberga, dalla sentenza già scritta, e che, per fare qualche esempio, vietava ogni domanda imbarazzante come il Patto di non aggressione tedesco-sovietico, e la comune occupazione della Polonia, e tutti i rapporti tra la Germania e il mondo.