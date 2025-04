Lo Spring break è un’idea giusta

Ilrestodelcarlino.it - "Lo Spring break è un’idea giusta" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lorenza Prati è preside del liceo scientifico Righi. "Secondo me la prima cosa utile da fare sarebbe cambiare la delibera del 2012 che dice che la scuola deve iniziare il 15 settembre e finire il 6 giugno, con 205 di giorni di lezione. Quest’anno, per rispettare la delibera, siamo andati a scuola il 23 dicembre. Introdurre un periodo di sospensione in primavera potrebbe essere una proposta interessante. Ma le nostre scuole non sono adeguate per fare lezione quando è troppo caldo. Andare a scuola fino a giugno inoltrato diventa impossibile da noi. Iniziare prima a settembre potrebbe essere una proposta da valutare e studiare. Una interruzione più lunga in primavera, poi, è un aiuto per gli studenti".

Il calendario scolastico. L’idea ’spring break’ divide genitori e ragazzi - Introdurre lo ’spring break’ anche in Emilia-Romagna, ovvero una pausa primaverile sul modello di altri Paesi europei, accorciando in cambio le vacanze estive. È questa la proposta dell’assessora regionale Isabella Conti, ancora in fase di discussione. La stessa Conti ha sottolineato che non si tratta di un provvedimento imminente, ma di un’ipotesi da valutare insieme a sindacati, famiglie e studenti. 🔗ilrestodelcarlino.it

