Da domani Cappella Sistina chiusa Il cardinale Marx | Il Papa sarà eletto presto

Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile «per le esigenze del Conclave». E sono sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis. I cardinali, in vista del conclave più affollato di sempre, risiederanno nella Casa Santa Marta. La struttura alberghiera dove Papa Francesco decise di vivere nel 2013 era stata già da tempo scelta come l'unica nella Città del Vaticano dove i cardinali possono dormire durante il conclave. Il punto oggi sono i numeri. Non solo per l'esito delle votazioni, ma anche per le stanze. Francesco ha creato infatti ben 108 cardinali, ai quali si aggiungono i 22 indicati da Benedetto XVI e i cinque designati da Giovanni Paolo II. Nella Casa Santa Marta, che è gestita dalle Figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli, ci sono però al massimo 106 suite e 28 stanze singole.

