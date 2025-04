Referendum a scoppio ritardato Così Landini pensa all’opposizione e non ai lavoratori

Referendum promossi dalla Cgil. È la prima volta che la Cgil, o un altro grande sindacato, scende in campo in prima persona come promotore di un Referendum. L’unico precedente risale al 1985, quando la sola componente comunista della Cgil si unì al Pci per il Referendum contro l’abrogazione della scala mobile (l’automatismo che adeguava le retribuzioni all’inflazione). Quattro dei cinque Referendum sono sul lavoro e, precisamente, propongono l’abrogazione di norme contenute nelle l lavoro conosciute con il nome di Jobs act. Ovviamente la campagna viene presentata come un passaggio essenziale per ripristinare diritti fondamentali dei lavoratori che quella norma ha eliminato. La discussione potrebbe – e dovrebbe – finire qui!Presa di coscienza al rallentatoreNon sfugge infatti a nessuno l’anomalia sulla tempistica: il grande sindacato della sinistra italiana si è ricordato della vergognosa compressione dei diritti dei lavoratori fatta nel 2015 dal Governo Renzi, soltanto nell’anno 2025 durante il Governo Meloni. Secoloditalia.it - Referendum a scoppio ritardato. Così Landini pensa all’opposizione e non ai lavoratori Leggi su Secoloditalia.it L’8 e il 9 giugno saremo chiamati al voto per i cinquepromossi dalla Cgil. È la prima volta che la Cgil, o un altro grande sindacato, scende in campo in prima persona come promotore di un. L’unico precedente risale al 1985, quando la sola componente comunista della Cgil si unì al Pci per ilcontro l’abrogazione della scala mobile (l’automatismo che adeguava le retribuzioni all’inflazione). Quattro dei cinquesono sul lavoro e, precisamente, propongono l’abrogazione di norme contenute nelle l lavoro conosciute con il nome di Jobs act. Ovviamente la campagna viene presentata come un passaggio essenziale per ripristinare diritti fondamentali deiche quella norma ha eliminato. La discussione potrebbe – e dovrebbe – finire qui!Presa di coscienza al rallentatoreNon sfugge infatti a nessuno l’anomalia sulla tempistica: il grande sindacato della sinistra italiana si è ricordato della vergognosa compressione dei diritti deifatta nel 2015 dal Governo Renzi, soltanto nell’anno 2025 durante il Governo Meloni.

