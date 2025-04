Ansia depressione ritiro sociale e ancora aggressività impulsività e comportamenti oppositivi | quanto e come incide il ruolo della famiglia? Lo studio

L'interesse intorno alla salute mentale infantile cresce e gli esperti si interrogano: siamo di fronte a una reale crisi o i bambini di oggi hanno minore resilienza di quanto ritenuto? Una nuova ricerca, condotta dal Boston Children's Hospital e pubblicata su Communications Psychology, approfondisce gli effetti dell'esposizione precoce a eventi stressanti, diversi tipi di traumi e al ruolo della resilienza familiare nella protezione dai sintomi psicopatologici.

