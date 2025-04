Chiedilo a Zona Wrestling #765

Wrestling e benvenuti ad una nuovissima edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana: il Chiedilo a Zona Wrestling. E’ il 27 aprile e mentre l’estate si avvicina, il nostro grandioso sport spettacolo non si ferma mai. Post Wrestlemania, pre Double or Nothing e di più. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti.Ii1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). Zonawrestling.net - Chiedilo a Zona Wrestling #765 Leggi su Zonawrestling.net Buona domenica a tutti amici appassionati die benvenuti ad una nuovissima edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana: il. E’ il 27 aprile e mentre l’estate si avvicina, il nostro grandioso sport spettacolo non si ferma mai. Post Wrestlemania, pre Double or Nothing e di più. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti.Ii1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana).

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiedilo a Zona Wrestling #764 - Buona domenica a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuova edizione del Chiedilo a Zona Wrestling. Una nuova edizione, la numero 764, che arriva nel weekend più importante dell’anno per noi e che, proprio per questo, non potrà rispondere, purtroppo, a molte delle domande arrivate, parecchie scadute e altre che sarebbero disastrosamente “Spoiler”. Comunque sia siamo qua e partiamo subito. 🔗zonawrestling.net

Chiedilo a Zona Wrestling #759 - Buona domenica a tutti amici di Zona Wrestling e bentrovati ad una nuova edizione della rubrica di domande e risposte più attesa del Wrestling web italiano: il Chiedilo a Zona Wrestling. Tante domande e altrettante risposte, come sempre, in questo CZW numero 759. Non perdiamo tempo e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12. 🔗zonawrestling.net

Chiedilo a Zona Wrestling #761 - Buona domenica a tutti quanti amici di Zona Wrestling e benvenuti alla 761esima edizione della nostra adorata rubrica di domande e risposte: il Chiedilo a Zona Wrestling. E’ il 30 marzo e con la primavera ormai entrata nel vivo, c’è sempre più aria di Wrestlemania. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12. 🔗zonawrestling.net