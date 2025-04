Melonomics | la strategia italiana per salvare industria e lavoro dalla tempesta dei dazi e dall’assedio dell’elettrico

Sono arrivati in questi giorni i dati sull'industria automobilistica. Il principale elemento di interesse è l'avanzata dell'elettrico. L'aspetto più rilevante è l'avanzata dell'elettrico: la quota di mercato delle auto tradizionali è scesa dal 48,3% al 38,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel primo trimestre del 2025, la quota delle auto a batteria si è attestata al 15,2%, con 412.997 unità complessivamente immatricolate. Tre dei quattro principali mercati dell'Unione Europea, che rappresentano il 63% di tutte le immatricolazioni dei veicoli elettrici, hanno registrato forti incrementi: Germania (+38,9%), Belgio (+29,9%) e Paesi Bassi (+7,9%), mentre la Francia ha segnato un calo del 6,6%.La manifattura italiana sotto assedio dell'elettricoL'Italia, in questo contesto, vede cedere sempre più terreno nella sua manifattura, ancora fortemente orientata al motore a scoppio, a favore delle vetture orientali (Saic ha messo a segno un incredibile +73%).

