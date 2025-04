Tresigallo celebra tre anniversari storici | dalla rifondazione urbanistica al genio agricolo di Rossoni

Tresigallo si prepara a celebrare tre importanti anniversari nel 2025 con un grande progetto culturale promosso dal Comune di Tresignana (Fe), in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso la Struttura di Missione per gli anniversari di Interesse Nazionale.I tre anniversari che raccontano l’identità di TresigalloIl progetto, intitolato “dalla rifondazione all’Agricoltor ferrarese passando per Edmondo Rossoni”, nasce da un’idea condivisa tra l’onorevole Alessandro Amorese, membro della Commissione Cultura della Camera dei deputati, e il sindaco di Tresignana, Mirko Perelli. Al centro, un unico filo conduttore: Tresigallo, la piccola capitale del razionalismo italiano, simbolo della “metafisica costruita“.Nel 2025, la città celebrerà tre ricorrenze fondamentali: il novantesimo anniversario dell’inizio della rifondazione urbanistica, avviata nel 1935 con la realizzazione della Strada Provinciale 15 – la celebre “Rossonia” – che collegava Ferrara, il basso ferrarese e il litorale di Comacchio; il sessantesimo anniversario della morte di Edmondo Rossoni, tresigallese illustre, sindacalista, politico e artefice della trasformazione della città in una Città Corporativa e Ideale; e infine il duecentocinquantesimo anniversario della pubblicazione del trattato “L’Agricoltor Ferrarese” di Don Domenico Chendi, parroco di Tresigallo e figura chiave nella codificazione delle tradizioni agricole locali. Secoloditalia.it - Tresigallo celebra tre anniversari storici: dalla rifondazione urbanistica al genio agricolo di Rossoni Leggi su Secoloditalia.it si prepara are tre importantinel 2025 con un grande progetto culturale promosso dal Comune di Tresignana (Fe), in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso la Struttura di Missione per glidi Interesse Nazionale.I treche raccontano l’identità diIl progetto, intitolato “all’Agricoltor ferrarese passando per Edmondo”, nasce da un’idea condivisa tra l’onorevole Alessandro Amorese, membro della Commissione Cultura della Camera dei deputati, e il sindaco di Tresignana, Mirko Perelli. Al centro, un unico filo conduttore:, la piccola capitale del razionalismo italiano, simbolo della “metafisica costruita“.Nel 2025, la città celebrerà tre ricorrenze fondamentali: il novantesimoo dell’inizio della, avviata nel 1935 con la realizzazione della Strada Provinciale 15 – la celebre “a” – che collegava Ferrara, il basso ferrarese e il litorale di Comacchio; il sessantesimoo della morte di Edmondo, tresigallese illustre, sindacalista, politico e artefice della trasformazione della città in una Città Corporativa e Ideale; e infine il duecentocinquantesimoo della pubblicazione del trattato “L’Agricoltor Ferrarese” di Don Domenico Chendi, parroco die figura chiave nella codificazione delle tradizioni agricole locali.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky celebra "tre anni di resistenza". Von der Leyen arrivata a Kiev, "L'Ucraina è Europa" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha celebrato «tre anni di resistenza» nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. In un post sui social media, Zelensky ha parlato di «tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di assoluto eroismo degli ucraini», ha scritto. «Ringrazio tutti coloro che difendono e sostengono l'Ucraina». I leader dell’Ue sono arrivati... 🔗feedpress.me

McKennie celebra i tre punti in Como Juve: il tuttofare bianconero esulta così e fomenta i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24McKennie celebra i tre punti in Como Juve: la FOTO pubblicata dal centrocampista bianconeri, il messaggio Tramite una foto pubblicata sul proprio Instagram, Weston McKennie ha celebrato la vittoria della Juve contro il Como. Il centrocampista bianconero ha cambiato un’altra volta ruolo, giocando da trequartista: i tifosi, nei commenti del post pubblicato dal giocatore su Instagram, gli riconoscono la sua importanza e duttilità in questa squadra. 🔗juventusnews24.com

Jeff Bezos celebra un matrimonio di tre giorni in Italia: tutti i dettagli - Jeff Bezos, il noto fondatore di Amazon e uno degli uomini più facoltosi del pianeta, ha scelto l’Italia come palcoscenico per il suo matrimonio con Lauren Sanchez. La celebrazione avrà luogo a Venezia, una delle città più amate dalla coppia. I festeggiamenti si svolgeranno dal 24 al 26 giugno 2025, con un programma ricco di eventi e sorprese. Per l’organizzazione dell’evento, Bezos ha ingaggiato la rinomata agenzia londinese Lanza & Baucina, che ha già dimostrato la propria competenza nel settore, avendo curato anche il matrimonio della figlia del magnate indiano Agarwal nel 2011. 🔗velvetgossip.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tresigallo celebra tre anniversari storici: dalla rifondazione urbanistica al genio agricolo di Rossoni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dalla rifondazione al miracolo . Tresigallo ricorda Edmondo Rossoni - Il sindacalista e politico determinante nella costruzione della ’città metafisica’. Mostre e dibattiti da martedì ... 🔗msn.com