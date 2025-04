L’impermeabile di Kabul di Tonino Bettanini | l’intelligence occidentale schiaccia il fondamentalismo talebano

Brando Costa, consigliere del ministro degli Esteri italiano, si ritrova a Kabul per una missione di salvataggio: l'uomo dovrà riportare a casa l'attivista Matteo Orlando e il professor Gianmarco Ferrari, prima del ritorno dei talebani nella capitale afghana. No, non è l'incipit di un articolo di cronaca estera, ma l'inizio di un romanzo intitolato "L'impermeabile di Kabul" dell'ex consigliere della Farnesina Antonio "Tonino" Bettanini. Brando Costa, il protagonista del libro, riuscirà a portare a termine la sua missione anche se rimarrà disperso con Orlando, dimostrando ai talebani che la preparazione dell'intelligence occidentale è nettamente superiore alla brutalità dei fondamentalisti islamici, troppo rozzi nel contatto umano e inesperti sulla diplomazia. Nel racconto, l'Italia svolge un ruolo rilevante, affiancata dagli Usa e dalle Nazioni unite che intervengono in suo supporto negli scenari più complessi.

