Omicidio al Lidl la polizia diffonde la foto dell’assassino | Lo riconoscete?

Lidl, l'aggressore è ancora in giro. polizia lo cerca in tutta Europa

Era andato a fare la spesa, non è tornato più a casa. Colpa di una banale lite avvenuta all'interno del supermercato. Un diverbio che purtroppo è terminato in tragedia e che lascia molti punti interrogativi, oltre che un omicida a piede libero.

Omicidio al Lidl, la polizia diffonde la foto dell'assassino: "Lo riconoscete?" (Screenshot X – @policefederale) – Cityrumors.it

Nello specifico, l'episodio è avvenuto a inizio marzo, in un punto vendita della nota catena di supermercati Lidl, quello di Molenbeek-Saint-Jean, in Belgio. La vittima, un ottantacinquenne, è morto dopo essere rimasto coinvolto in una rissa. Il presunto aggressore, invece, è ancora latitante.

Per questo motivo la procura di Bruxelles ha emesso un mandato di ricerca e la polizia belga ha diffuso un avviso di scomparsa, estendendo la richiesta di aiuto a tutta Europa.

