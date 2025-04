La macchina non prega Perché cercare risposte esistenziali dall’Intelligenza artificiale non serve a nulla

pregare” è il titolo dell’ultimo album di Anastasio, rapper vincitore di Xfactor 2018. L’artista campano racconta la storia di un futuro distopico in cui tecnologia e algoritmi sono entità divine che trascendono il ruolo cibernetico. Nel racconto composto da canzoni e graphic novel è presente la figura di un Dio elettrico evocato da mistici Tecnosciamani. Un fatto religiosoQuella di Anastasio è un’intuizione inquietante, una visione di un mondo nel quale la relazione uomo/tecnologia diventa sempre più un fatto religioso. Basti pensare ad alcuni aspetti della rete e alla loro intrusione nella sfera personale. La nostra relazione con le macchine assume forme fideistiche composte da adulazioni e sacre attese per risposte da entità ignote e superiori. Lo spiega bene Nuccio Bovalino nel suo Algoritmi e preghiere. Secoloditalia.it - La macchina non prega. Perché cercare risposte esistenziali dall’Intelligenza artificiale non serve a nulla Leggi su Secoloditalia.it “Le macchine non possonore” è il titolo dell’ultimo album di Anastasio, rapper vincitore di Xfactor 2018. L’artista campano racconta la storia di un futuro distopico in cui tecnologia e algoritmi sono entità divine che trascendono il ruolo cibernetico. Nel racconto composto da canzoni e graphic novel è presente la figura di un Dio elettrico evocato da mistici Tecnosciamani. Un fatto religiosoQuella di Anastasio è un’intuizione inquietante, una visione di un mondo nel quale la relazione uomo/tecnologia diventa sempre più un fatto religioso. Basti pensare ad alcuni aspetti della rete e alla loro intrusione nella sfera personale. La nostra relazione con le macchine assume forme fideistiche composte da adulazioni e sacre attese perda entità ignote e superiori. Lo spiega bene Nuccio Bovalino nel suo Algoritmi e preghiere.

Cosa riportano altre fonti

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Analisi dei crash "schermo blu" di Windows e cercare la causa di errore - Questo articolo nasce per dare un supporto più accurato possibile per il tipico problema dello schermo blu (detti anche errori BSOD che sta per Blue Screen of Death) che capita in ogni versione di Windows, da XP a Windows 7, 8 e Windows 10. L'errore con schermo blu è l'errore più grave di un sistema Windows perchè provoca il blocco completo del sistema e la comparsa di un un messaggio di dettagli e descrizione che per la maggior parte delle persone, anche esperte di informatica, rimane difficile da capire se non del tutto incomprensibile. 🔗.com

Siria, ‘Il Becchino’ cala la maschera: chi è Muhammad Afif Nafieh, l’uomo che ha svelato la macchina della morte di Assad - Forse è stato per la sua precisione che lo hanno scelto. Non ne è sicuro Muhammad Afif Nafieh, per anni conosciuto con il suo nome in codice, Il Becchino, che dal 2018 a volto coperto ha raccontato delle atrocità compiute dal deposto regime siriano. Con il viso completamente reso irriconoscibile da una maschera nera, Nafieh aveva raccontato per anni, finendo a parlare perfino davanti al Congresso americano, il meccanismo della macchina della morte in Siria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

La macchina non prega. Perché cercare risposte esistenziali dall'Intelligenza artificiale non serve a nulla; Ladri in azione fuori dal cimitero. Prega sulla tomba della madre, gli spaccano l’auto: via lo zaino; Francesca Michielin a Sanremo 2025 con “Fango in Paradiso”, il testo e il significato: “Mia nonna prega sempre per me”; Bambina di 7 anni supplica il papà di non ucciderla: «Non voglio andare in paradiso oggi». L'uomo abbattuto da. 🔗Ne parlano su altre fonti