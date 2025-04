SERIE A 2024 2025 | LE PARTITE DELLA 34 GIORNATA CLASSIFICA CANALI ORARI E TELECRONACA

DELLA SERIE A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni GIORNATA, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky.VENERDI’ 25 APRILE 2025 (PARTITA RINVIATA AL 27/04)SABATO 26 APRILE 2025 (PARTITE RINVIATE AL 27/04 e AL 28/04)DOMENICA 27 APRILE 2025Ore 12:30Venezia-Milan – in diretta su DAZN 1. TELECRONACA di Riccardo Mancini e Marco Parolo.Como-Genoa – in diretta su DAZN 2. TELECRONACA di Orazio Accomando.Ore 15:00Fiorentina-Empoli – in diretta su DAZN 2. TELECRONACA di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini.Inter-Roma – in diretta su DAZN 1. TELECRONACA di Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni.Ore 18:00Juventus-Monza – in diretta su DAZN. TELECRONACA di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. Bubinoblog - SERIE A 2024/2025: LE PARTITE DELLA 34° GIORNATA. CLASSIFICA, CANALI, ORARI E TELECRONACA Leggi su Bubinoblog Torna il grande calcioA tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky.VENERDI’ 25 APRILE(PARTITA RINVIATA AL 27/04)SABATO 26 APRILERINVIATE AL 27/04 e AL 28/04)DOMENICA 27 APRILEOre 12:30Venezia-Milan – in diretta su DAZN 1.di Riccardo Mancini e Marco Parolo.Como-Genoa – in diretta su DAZN 2.di Orazio Accomando.Ore 15:00Fiorentina-Empoli – in diretta su DAZN 2.di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini.Inter-Roma – in diretta su DAZN 1.di Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni.Ore 18:00Juventus-Monza – in diretta su DAZN.di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW.

