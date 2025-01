Lanotiziagiornale.it - La lezione di Weinberg sull’onore perduto

Il tempo è un testimone crudele. Chiede memoria, pretende coerenza. Albrecht, 99 anni, sopravvissuto ad Auschwitz, ha restituito la Croce federale al merito ricevuta dallo Stato tedesco. Troppo pesante, ha detto, dopo l’accordo tra Cdu e Afd. Troppo sporca.È bastato un voto al Bundestag per stracciare l’ultimo brandello di vergogna. La Cdu, il partito di Adenauer e Kohl, ha deciso che per arginare i migranti vale la pena sdoganare l’ultradestra, quella che flirta con la negazione della Shoah, quella che vuole riscrivere la storia per non avere la fatica di sopportarla. Non è un dettaglio: la decisione è arrivata a pochi giorni dall’anniversario della liberazione di Auschwitz, quando i superstiti sono costretti a ripetere ancora una volta che no, non è stato un incidente della storia, non è stato un eccesso.