Calciomercato.it - Krstovic-Pierotti show, Lecce corsaro: Pecchia nei guai

Leggi su Calciomercato.it

Sonora sconfitta interna per il Parma che perde 1-3 contro il: sugli scudi la prova del montenegrino e dell’argentinoColpaccioin trasferta nell’anticipo del venerdì della 23esima giornata. I salentini superano 3-1 il Parma al Tardini e sorpassano in classifica proprio la squadra di, che resta inata in piena zona retrocessione.esultano in Parma-1-3 (LaPresse) – Calciomercato.itLe cose si erano messe bene per i padroni di casa, partiti forte nella prima frazione, con l’occasione più grande che capita sul destro di Mihaila, ma il romeno colpisce il palo. Pochi minuti dopo iltrova il gol con, ma la rete viene annullata per millimetrico fuorigioco. Ad aprire le marcature è poi Valeri dal dischetto: dopo revisione al Var, Sozza giudica da massima punizione il braccio di Baschirotto su colpo di testa di Djuric.