Immigrazione clandestina | espulsi 4 cittadini dall’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino personale del Commissariato distaccato di p.s. di Lauro, nella giornata di ieri 30 gennaio 2025, (AV) unitamente a militari della Guardia di Finanza – Tenenza di Baiano (AV), all’Ispettorato del Lavoro, all’ASL e all’Ufficio Tecnico del Comune di Domicella (AV), supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Campania ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino nr. 7del Bangladesh e dell’India per i delitti di cui all’art. 12 co. 5 Testo Unico(favoreggiamento dell’sul territorio nazionale), art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro) e per il reato di cui all’art. 256 D.L.gs nr. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).