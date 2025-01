Notizie.com - Google Chrome, incognito ma non troppo: così saprai che siti hai vistato (anche se non dovresti)

Se pensavate che la modalitàdiservisse per nascondere quantomeno la vostra cronologia, sbagliavate di brutto.ma nonchehaise non) – notizie.comLa modalitàdiè stata a lungo considerata una soluzione per navigare in Internet senza lasciare tracce. Tuttavia, recenti scoperte mettono in discussione l’efficacia di questa funzione nel proteggere veramente la privacy degli utenti. Nonostante l’apparente anonimato offerto, scuole, fornitori di servizi Internet e software di monitoraggio parentale possono ancora tracciare l’attività online degli utenti. Questa rivelazione solleva preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza online e alla privacy.La realtà è che la modalitànon impedisce il salvataggio delle informazioni DNS ogni volta che un dispovo interagisce con un server di rete.