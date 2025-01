Ilgiorno.it - Dono del Comune ai giovani: la Costituzione

Leggi su Ilgiorno.it

Domenica alle 17, al Teatro di via Dante, l’Amministrazione comunale consegnerà laitaliana aiche hanno compiuto nel 2024 la maggiore età. Sarà il vicesindaco reggente, Cristina Borroni, a porgere la Carta Costituzionale ai neo maggiorenni. Spunti di riflessione verranno proposti dall’avvocato Paolo Moroni, in particolare sugli articoli dedicati alla libertà e sulla loro importanza per la vita di comunità; un momento che potrà essere anche di dialogo con il pubblico. La voce di Giorgia Testa, presidente dell’associazione La musica del cuore, farà da cornice al pomeriggio, presentato da Silvia Migliucci. "In un momento tradizionale di aggregazione e di festa, vogliamo sottolineare anche quei valori civili di responsabilità che sottenal vivere nella libertà e nella pace", commenta Borroni.