Dalmine, assalto con pistola al centro massaggi: via l'incasso, tre rapinatori in fuga

. Attimi di terrore venerdì sera 31 gennaio per la dipendente di unbenessere in via delle Ortensie a.Pochi minuti prima delle 21 il negozio è stato rapinato da tre soggetti. Uno avrebbe minacciato la donna con una, mentre un altro si occupava di asportare. Piuttosto misero – secondo le prime informazioni – il bottino: circa un centinaio di euro.I banditi si sono dati allaa bordo di un’auto Volkswagen Touran. Sul posto i carabinieri di. Notizia in aggiornamento.