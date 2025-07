Inter definito il rinnovo di Akinsanmiro! I dettagli – Sky

L'Inter, nonostante il mercato sia in pieno fermento, mantiene la concentrazione sui giovani talenti e sui rinnovi contrattuali. In primo piano c’è Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004 che ha recentemente conquistato la salvezza con la Sampdoria. La società nerazzurra crede nel suo potenziale e lavora intensamente per assicurargli un futuro brillante, continuando a investire nel suo talento e nella crescita dei giovani promesse.

RINNOVO – L' Inter continua a investire sui giovani talenti e tra questi spicca il nome di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004. Il club nerazzurro crede fortemente nelle sue qualità , tanto da essere pronto a blindarlo con un nuovo contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ha già praticamente definito i dettagli per il prolungamento dell'accordo, che attualmente scade nel 2026.

