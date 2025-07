Conferenza sulla ricostruzione dell' Ucraina il ministro Tajani accoglie il Presidente Zelensky – Il video

A Roma, si apre un'importante tappa nel futuro dell'Ucraina: la Conferenza sulla Ricostruzione. Il ministro Tajani ha accolto con calore il presidente Zelensky, segnando un passo fondamentale verso la ricostruzione e la stabilità del Paese. Un momento di grande significato che apre le porte a nuove speranze e collaborazioni strategiche, dimostrando l'impegno internazionale nel sostenere l'Ucraina nel suo cammino di rinascita.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 Si è aperta a Roma la Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina. Il Ministro Tajani ha accolto il Presidente dell'Ucraina Zelensky. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Ministro Giorgetti ha incontrato commissario Ue @KubiliusA a margine dei lavori della Conferenza per l'Ucraina. Al centro del colloquio i temi delle spese per la difesa e la ricostruzione.

Il primo ministro dell'Albania alla Conferenza per la ricostruzione a Roma

Ucraina, l'intervista al ministro della Cultura: "Da Conferenza Roma potente messaggio di fiducia" - "In un momento in cui la Russia ha intensificato il suo terrore missilistico contro la popolazione civile ucraina, la Conferenza per la ricostruzione