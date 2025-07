The Big Bang Theory | HBO Max annuncia la serie spin-off Stuart Fails to Save the Universe

HBO Max si prepara a conquistare i fan di The Big Bang Theory con uno spin-off esplosivo: Stuart Fails to Save the Universe. Prodotto da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, questo nuovo show promette una folle avventura sci-fi con Kevin Sussman e gli altri protagonisti che hanno fatto innamorare milioni di spettatori. La serie riaccende la miccia dell’umorismo e della fantasia, portando il divertimento a un livello ancora più spaziale. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà !

Stuart Fails to Save the Universe, nuovo spin-off di The Big Bang Theory, sarà prodotto da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, e vedrà protagonisti Kevin Sussman e i personaggi più amati in una folle avventura sci-fi. HBO Max ha annunciato ufficialmente Stuart Fails to Save the Universe, nuova serie spin-off di The Big Bang Theory prodotta da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Television. La nuova sitcom vedrà il ritorno di Kevin Sussman nei panni di Stuart Bloom, affiancato da Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie, in una trama che mescola comicità e fantascienza, con riferimenti diretti al multiverso e alla mitologia nerd della serie madre.

