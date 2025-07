Ricostruzione Ucraina Zelensky | Chi ha aiutato la Russia non è il benvenuto – Il video

In un appassionato discorso, il Presidente Zelensky sottolinea l'importanza di alleanze autentiche per la ricostruzione dell’Ucraina, escludendo chi sostiene la Russia. La sua chiamata è rivolta esclusivamente agli amici sinceri, pronti a sostenere un percorso di rinascita tecnologica, industriale ed economica. In un mondo complesso, la vera solidarietà fa la differenza: solo gli amici possono contribuire a costruire un futuro di pace e prosperità.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Vorrei sottolineare un punto molto importante. In questo progetto di recupero congiunto, noi daremo il benvenuto a chi ci aiuterà, cioè coloro che non aiutano la Russia a continuare questa guerra. Sappiate che solamente gli amici sono invitati a far parte della ripresa tecnologica, industriale ed economica dell'Ucraina. Solo gli amici" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina alla Nuvola di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

