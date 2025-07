Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro | 17enne muore travolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca

Una tranquilla giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia a Montalto di Castro, quando un giovane di 17 anni è stato travolto dalla sabbia mentre scavava una buca. L’incidente ha sconvolto l’intera comunità e ha richiamato l’intervento immediato dei soccorsi. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione e rispettare le regole di sicurezza anche nei momenti di svago. La vicenda lascia un vuoto incolmabile e invita a riflettere sulla prevenzione.

Un drammatico episodio ha sconvolto oggi pomeriggio la pineta di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo romano di 17 anni, stava scavando una buca profonda circa 1,5 metri sulla spiaggia quando, improvvisamente, la sabbia ha ceduto, travolgendolo e seppellendolo vivo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sanitari del 118 con elisoccorso, carabinieri e polizia locale si sono precipitati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro: 17enne muore travolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca

