Scava una buca a Montalto di Castro e viene sepolto dalla sabbia 17enne morto in spiaggia davanti ai fratelli

Tragedia al tramonto sulle spiagge di Montalto di Castro: un giovane di 17 anni è deceduto dopo essere stato sepolto dalla sabbia mentre giocava con i fratelli. La scena, che avrebbe dovuto essere un semplice momento di divertimento, si è trasformata in una drammatica fatalità. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, mentre le autorità indagano per fare luce su questa tragedia improvvisa e sconvolgente.

La dinamica dell'incidente è tutta da chiarire. Il 17enne è morto sepolto dalla sabbia, dopo aver scavato una buca a Montalto di Castro con i fratelli.

