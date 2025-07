Donna non riesce a tornare a riva a causa del mare ingrossato tratta in salvo dai bagnini

In un'estate segnata da mare in crescita, il coraggio e la prontezza degli angeli del mare hanno di nuovo fatto la differenza. Recenti interventi dimostrano quanto sia vitale la vigilanza costante per salvare vite in situazioni di emergenza. La dedizione di questi professionisti garantisce sicurezza e speranza a chi si affida alle loro mani: un impegno che non conosce pause, perché ogni salvataggio è una vittoria contro il mare impetuoso.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati altri¬†salvamenti in acqua e uno di questi a Pescara. A intervenire sono stati i bagnini degli Angeli del Mare Rescue Italy Fisa¬†(federazione italiana salvamento acquatico) che sono chiamati ogni giorno a essere operativi su molte spiagge italiane in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

